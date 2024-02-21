Інформація про випадки нібито розвантаження у Польщі українського збіжжя, яке прибуло під виглядом транзиту, не підтвердилася.

В уряді Польщі підтвердили, що українське зерно, через яке блокують українсько-польський кордон, у самій країні не залишається, повідомляє Європейська правда з посиланням на заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчак.

За його словами, зерно, через яке фермери перекривають кордон, не залишається у країні, та "протестувати можна було б на іншому кордоні". Він додав, що наразі українське зерно прямує через Польщу транзитом, а не імпортується.

"Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – ця продукція тут не залишається", – сказав посадовець.

За словами заступника міністра, останні кілька тижнів уряд отримував повідомлення про деякі випадки нібито розвантаження у Польщі українського збіжжя, яке прибувало під виглядом транзиту, але ця інформація не підтвердилася.

"Якби я сьогодні йшов протестував, я б блокував інший кордон… Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести й заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі. Але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – додав Колодзєйчак.

На його думку, потрібно запроваджувати квоти на українську продукцію на рівні ЄС, а також спростити їхнє відправлення до третіх країн за межі Євросоюзу.

Протести польських фермерів

Як повідомляв УНІАН, протести на кордоні з Польщею почалися восени 2023 року. Польські перевізники вимагають, щоб українські колеги знову мали отримувати дозволи, а фермери виступають проти імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Останнім часом ситуація загострилася, все частіше з'являється інформація про провокативні заяви та дії протестувальників. Зокрема, польські протестувальники двічі розсипали українське зерно, а на одній з останніх акцій очевидці помітили банер з написом: Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні. Вона наголосила, що більше не може робити вигляду, що нічого не відбувається.

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