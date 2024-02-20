На заблокованій станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 вагонів із агропродукцією.

Польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів на вантажній станції "Медика ", у яких знаходилося зерно. Вказаний український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу. Про це у Telegram повідомила прес-служба державної "Укрзалізниці".

Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польську залізницю та посольство України в Польщі, заявив перевізник.

"Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості втручання польських протестувальників у роботу залізниці… "Укрзалізниця" обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії… Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", – підкреслили у держкомпанії.

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Там додали, "Укрзалізниця" чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі, а лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Водночас пасажирські поїзди до Республіки Польща та зворотно наразі курсують за графіком.

Загострення на кордоні

У вівторок, 20 лютого, вранці польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Вони перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

У відповідь на блокаду польських фермерів українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

За даними ДПСУ, станом на 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною.

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