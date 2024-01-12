Аграрії протестують проти запланованого урядом скорочення субсидій.

У п’ятницю, 12 січня, фермери Німеччини заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею – в Любєшині та біля Щецина, пише RMF24.

Біля обох пунктів пропуску трактори німецьких фермерів перекрили дорогу, і потрапити до Німеччини неможливо.

До того ж німецькі фермери попередили, що в п’ятницю заблокують близько 40 місць в прикордонному регіоні Бранденбург. Вони також планують заблокувати виїзди на автомагістраль у напрямку Щецина.

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Зазначається, що німецькі аграрії вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій. План передбачає поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизпаливо.

Кульмінацією має стати велика демонстрація в Берліні наступного понеділка, 15 січня. Цього дня також відбудеться зустріч лідерів депутатських груп із запрошеними представниками фермерів.

Страйки в Німеччині

В Німеччині в ніч на 10 січня 2024 року розпочався триденний страйк Профспілки німецьких машиністів (GDL), які вирішили долучитися до триваючого протесту машиністів вантажного транспорту, що почався напередодні ввечері.

Раніше УНІАН писав, що німецька економіка пережила важкий рік, але 2024 може бути не кращим.

Слід зазначити, що блокування кордонів, але українських, також використовують польські фермери. Так, 4 січня польські фермери відновили блокування руху вантажівок навпроти пункту пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні. Однак 6 січня уряд Польщі уклав угоду із фермерами, після чого вони відмовились від протестів.

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