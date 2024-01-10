Скасовані близько 80% поїздів далекого прямування, що вплине на плани поїздок мільйонів людей.

В Німеччині в ніч на середу, 10 січня 2024 року, розпочався триденний страйк Профспілки німецьких машиністів (GDL), які вирішили долучитися до триваючого протесту машиністів вантажного транспорту, що почався напередодні ввечері. Німецькі залізничники страйкують вже не вперше, але цього року вони налаштовані більш рішуче.

Як пише Deutsche Welle з посиланням на залізничний концерн Deutsche Bahn (DB), його працівники страйкують з 02:00. Очікується, що загальний страйк німецьких залізничників триватиме до 18:00 п'ятниці, 12 січня. До цього діятиме тимчасовий надзвичайний розклад DB, у якому скасовані близько 80% поїздів далекого прямування, що вплине на плани поїздок мільйонів людей.

Як пояснили у DB, надзвичайний розклад пропонує "тільки дуже обмежений спектр послуг" міжміських, регіональних поїздів та електричок ближнього сполучення (S-Bahn). Обмеження на регіональні перевезення варіюються в залежності від регіону.

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Пасажирам рекомендують за можливості відкласти поїздки в зазначений період або дізнаватися на офіційному сайті DB актуальність сполучення. Квитки на скасовані потяги залишаться дійсними – їх можна буде використати після страйку.

Що вимагають німецькі залізничники

Нинішній страйк німецьких залізничників – вже третій і найтриваліший в рамках суперечки про заробітну плату між профспілкою GDL та німецьким національним перевізником DB. Залізнична компанія Transdev також приєдналася до страйкарів.

Машиністи почали проводити страйки восени 2023 року після провалу тарифних переговорів між профспілкою і концерном DB. Представники профспілки вимагають скоротити робочий час з 38 до 35 годин на тиждень, підвищити зарплати на 555 євро та надати машиністам 3000 євро одноразової компенсації за інфляцію. Залізничний концерн вважає ці вимоги нездійсненними і готовий говорити тільки про розширення наявних додаткових моделей робочого часу.

Раніше в GDL оголосили про "різдвяне перемир'я", яким, на думку керівництва профспілки, в DB "не скористалися, щоб зробити гідну обговорення пропозицію". Компроміс, представлений концерном 5 січня, у профспілці назвали "несуттєвим і образливим".

Раніше мандрівників вже попередили, що протягом 2024 року в Німеччині можливі постійні проблеми з поїздами, адже залізничники будуть влаштовувати страйки регулярно, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Bloomberg констатували, що в 2023 році Німеччина, яка має найбільшу економіку в ЄС, перебувала в рецесії на фоні енергетичних та інфраструктурних проблем, спаду глобального попиту та відставання у гонці за домінування електромобілів. Ситуація також ускладнюється страйками залізничників та фермерів, які нині тривають у країні.

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