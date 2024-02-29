В литовському уряді заявили, що у Євросоюзі рух товарів і людей має бути вільним

Заплановане блокування польськими фермерами дороги на литовсько-польському кордоні може порушити принцип ЄС щодо вільного пересування товарів і людей. Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, пише LRT.

"Важкі транспортні засоби будуть перенаправлені на додаткову стоянку, де їх перевірятимуть, і там будуть черги… Наскільки я розумію, потік людей не зупиниться, але ми все ще є членами вільного Євросоюзу, де рух товарів і людей має бути вільним. Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушувати свободу пересування", – сказала Армонайте.

За словами Армонайте, у цій ситуації особливо важливою була б роль і присутність на кордоні посла Литви в Польщі. Однак ця посада вакантна з початку вересня, оскільки президент і МЗС не можуть домовитися про відповідну кандидатуру.

Відео дня

"Посол Литовської Республіки повинен бути в цей момент у Сувалках, а не опинитися в сварках між офісом президента та МЗС. Можливо, ми могли б назвати це дипломатичною поразкою, але Литва не має свого дипломата найвищого рангу в Польщі, і це проблема", підкреслила міністр.

Сувалкський провал – це смуга суші довжиною близько 100 кілометрів на литовсько-польському кордоні, яка вклинена між російським ексклавом Калінінградом на заході та Білоруссю на сході.

Протести польських фермерів

Протести польських фермерів проти транзиту українського зерна поширюються. В кінці лютого аграрії сусідньої країни готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Сьвецько та біля Литви на прикордонному пункті Кальварія-Будзіськ.

Представники України та Польщі 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону, під час яких опція припинення торгівлі не згадувалася.

Вас також можуть зацікавити новини: