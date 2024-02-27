Протест триватиме упродовж дня.

У вівторок, 27 лютого, тисячі польських фермерів влаштували масштабний протест у Варшаві. Протестувальники виступають проти імпорту продовольства з України та політики "зеленого курсу" ЄС.

Учасники акції перекрили дороги й вулиці. На одній із центральних площ вони розпалили багаття та фаєри. У справу втрутилася поліція. Протестуючі розгорнули прапори, банери, а також попереду ходи розмістили інсталяцію у формі танка, повідомляє polsatnews.pl.

Зазначається, що на початку ходи мітингувальники рушили не по заявленому маршруту. Частина учасників дійшла до околиць Сейму, де запланована зустріч зі спікером Шимоном Головнею. Згодом вони мають вирушити до офісу уряду, де з фермерами зустрінеться хтось з його представників.

За словами мера Варшави Рафалі Тшасковського, в ході приймають участь приблизно 10 тисяч осіб.

"Кордон з Україною треба контролювати, ЄС має контролювати. Треба подумати, чи варто пом’якшувати високі стандарти Green Deal. Існує суперечність між високими стандартами, запровадженими "Зеленою угодою" в сільському господарстві, і між відкриттям кордону для товарів з України. Кордон має бути закритий для товарів, які не відповідають стандартам ЄС", – сказав політик.

Протест триватиме упродовж дня. Організатори розраховують, що в акції візьмуть участь від 30 до 50 тис. фермерів з усієї Польщі. Протест відбуватиметься без сільськогосподарської техніки. Фермери прибувають до Варшави організованими групами на автобусах. передає "Укрінформ".

Фермери анонсували протест ще 22 лютого. Вони заявляли, що хочуть зібратися перед Палацом культури і науки, звідти піти до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра, куди планують подати петицію.

Протести польських фермерів

На кордоні з Україною польські фермери відновили протести на початку лютого. В ніч на 25 лютого в Польщі сталась чергова диверсія щодо української агропродукції – в Котомежі поблизу Бидгоща невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що у польсько-українських відносинах немає дефіциту, є один критичний момент щодо експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до Польщі в Європу без мит і без стандартів, які існують в ЄС.

Фермери протестують не лише у Польщі. Так, 26 лютого фермери зібрались на мітинг в Брюсселі (Бельгія), де зустрілись міністри сільського господарства з усього Євросоюзу, щоб обговорити кризу в секторі. Протестувальники вимагають вирішити питання − від низьких цін у супермаркетах до угод про вільну торгівлю.

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