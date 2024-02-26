Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку.

Протести польських фермерів проти транзиту українського зерна поширюються. Цього тижня аграрії сусідньої країни готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Сьвецько та біля Литви на прикордонному пункті Кальварія-Будзіськ. Про це інформує LRT.

Як повідомив Кароліс Пєчинскіс, який організовує блокаду на кордоні з Литвою, фермери зупинятимуть і фізично перевірятимуть усі транспортні засоби, які ймовірно перевозитимуть українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

"Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повна блокада пункту пропуску. Ми, фермери, разом із польською владою хочемо перевірити, що перевозять у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті транспортні засоби, які мають потенціал для перевезення сільськогосподарської продукції", - розповів ініціатор акції.

Він запевнив, що це не стосуватиметься особистого транспорту, паливних баків, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби.

"Якщо ми бачимо, що їде зерно та інша сільськогосподарська продукція, ми хотіли б знати, звідки вона їде, чому і як, щоб відчути обсяг транспортування", – пояснює польський фермер.

За його словами, вони розуміють, що такі перевірки створять незручності перевізникам, але просить із розумінням поставитися до складної ситуації, в яку потрапили фермери його країни.

"Ми просто хочемо довести і привернути увагу до того, що відбувається, тому що ми вважаємо, що наші інтереси порушуються, і ми ні від кого не отримуємо підтримки. ... Питання про блокування литовського кордону виникло під час роздумів про те, як посилити тиск на уряд Польщі. ... Сільськогосподарська продукція перевантажується з вантажівок на поїзди, кінцевою метою яких є транзитні порти Балтійського моря. Але фермери запідозрили, що частина цієї продукції залишається в Польщі", – каже Пєчинскіс.

Він також заперечив, що Кремль може використати конфлікт навколо українського зерна як засіб пропаганди, і запевнив, що учасники акції уникають будь-яких контактів з можливими провокаторами.

"Ми проти будь-яких провокацій, ми намагаємось і прагнемо, щоб наші протести відповідали інтересам польських фермерів. Ми контролюємо, щоб серед нас не з’являлися радикальні, маргінальні чи інші політично невигідні ініціативи. Ми узгоджуємо наші протести з владою, щоб усі протести проходили законно та мирно", – каже організатор блокади.

Блокада кордону Польщі з Україною - останні новини

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко висловився про можливу сварку України та Польщі через блокаду кордону. Він зауважив, що потрібно знайти рішення, яке не зашкодить Україні і польським фермерам.

Як сказав Туск, "тут треба шукати рішення, а не шукати щось, що могло б нас розділити, тому що це було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів, якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення в цьому питанні, тому що ми потребуємо один одного, як ніколи".

В ніч на 25 лютого в Польщі сталась чергова диверсія з українським зерном. В Котомежі поблизу Бидгоща невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на висипання українського збіжжя на кордоні з Польщею. За його словами, це така політика, щоб зробити картинку для російських ЗМІ, "і це дуже неприємно, що ми граємо на їхньому боці".

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