Зараз Україна спроможна експортувати через кордони 1,2-1,5 млн т зернових на місяць

Росія не збирається розблокувати порти, а альтернативні варіанти експорту зернових, над якими Україна працюєразом з Польщею та країнами Балтії не матимуть суттєвого ефекту.

Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"Це не дозволить істотно збільшити експорт. У кращому випадку ми будемо експортувати 2 млн т щомісяця", - заявив Горбачов.

Разом з тим він зазначив, що найближчим часом порти, ймовірно, не будуть розблоковані.

"До кінця маркетингового року ми не очікуємо розблокування портів, хоча обговорюємо це питання на всіх рівнях. Єдиний правильний вихід - забезпечення міжнародного конвою та розблокування українських портів. Так було під час Другої світової війни й тоді працювали механізми міжнародного впливу на окупанта — Німеччину. Зараз окупант - Росія, вона всякими можливими способами йде від цієї розмови, тому питання поки не вирішене. Тому я не думаю, що порти розблокують. Ми зараз спроможні експортувати через кордони 1,2-1,5 млн т зернових на місяць. У нас залишився ще травень і червень", - заявив Горбачов.

Він також зазначив, що до 1 липня Україна планує відправити на експорт 47 млн т з планованих 70 млн т.

"За ці два місяці, припустимо, ми експортуємо, 3 млн т, ще 1 млн т ми вже відправили на зовнішні ринки. Тобто до 1 липня ми поставимо десь 47 млн т з планованих 70 млн т", - заявив Горбачов.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

Станом на 13 травня РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський і повітряний простори для обстрілів території України та торгових суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів Збройних сил. В українських портах Чорного та Азовського морів знаходяться 85 іноземних суден, заблокованих через російську агресію.

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