Росія не збирається розблокувати порти, а альтернативні варіанти експорту зернових, над якими Україна працюєразом з Польщею та країнами Балтії не матимуть суттєвого ефекту.
Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
"Це не дозволить істотно збільшити експорт. У кращому випадку ми будемо експортувати 2 млн т щомісяця", - заявив Горбачов.
Разом з тим він зазначив, що найближчим часом порти, ймовірно, не будуть розблоковані.
"До кінця маркетингового року ми не очікуємо розблокування портів, хоча обговорюємо це питання на всіх рівнях. Єдиний правильний вихід - забезпечення міжнародного конвою та розблокування українських портів. Так було під час Другої світової війни й тоді працювали механізми міжнародного впливу на окупанта — Німеччину. Зараз окупант - Росія, вона всякими можливими способами йде від цієї розмови, тому питання поки не вирішене. Тому я не думаю, що порти розблокують. Ми зараз спроможні експортувати через кордони 1,2-1,5 млн т зернових на місяць. У нас залишився ще травень і червень", - заявив Горбачов.
Він також зазначив, що до 1 липня Україна планує відправити на експорт 47 млн т з планованих 70 млн т.
"За ці два місяці, припустимо, ми експортуємо, 3 млн т, ще 1 млн т ми вже відправили на зовнішні ринки. Тобто до 1 липня ми поставимо десь 47 млн т з планованих 70 млн т", - заявив Горбачов.
Війна в Україні та загроза голоду:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.
- На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.
- Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.
- Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.
- 8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.
- 12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.
- Станом на 13 травня РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський і повітряний простори для обстрілів території України та торгових суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів Збройних сил. В українських портах Чорного та Азовського морів знаходяться 85 іноземних суден, заблокованих через російську агресію.
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