Під особливим контролем держави буде моніторинг і відповідне регулювання продуктових цін.

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Уряд розробив комплекс дій за багатьма напрямками. По-перше, це Моніторинг стану продовольчої безпеки та с/г інфраструктури в цілому. По-друге, національним виробникам харчових продуктів надаватиметься держпідтримка. По-третє, найбільш соціально вразливе населення буде отримувати адресну продовольчу допомогу. Крім того, під особливим контролем держави буде моніторинг та відповідне регулювання продуктових цін", – запевнив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Відзначається, що міністерства, Держстат, обласні військові адміністрації мають регулярно відстежувати, зокрема, статистику по балансу основних продуктів харчування, контролювати рівень торгових надбавок. Обсяги вітчизняної с/г продукції під експорт і надалі на період воєнного стану регулюватимуться державою.

Разом з тим буде вивчено кількість підприємств, які потребують фінансування для розширення, відновлення та будівництва виробничих потужностей.

Крім того, постійно забезпечуватимуться потреби вітчизняних підприємств агропромислового комплексу в товарах критичного імпорту.

"Серед іншого, держава також регулярно буде закуповувати продовольчі набори для соціально незахищених верств населення. Будуть реалізовані місцеві програми для самозабезпечення територіальних громад харчовими продуктами", - зазначили в Мінагрополітики.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Міністерство аграрної політики та продовольства не бачить загроз для продовольчої безпеки України навіть з урахуванням того, що через війну будуть зменшені площі, залучені в посівній кампанії.