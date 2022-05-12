За інформацією українського Уряду окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США.

Міністерство закордонних справ України попередило країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо спроб Росії продати на світовому ринку крадене українське зерно з тимчасово окупованих територій України.

"Міністерство закордонних справ України категорично засуджує дії російської федерації щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках", - сказано в коментарі.

При цьому зазначається, що крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави "є одним з проявів мародерства".

МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади. Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками цього злочину.

"За інформацією українського Уряду окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США. Практично всі кораблі, які виходять із зерном з Севастополя, перевозять крадену українську продукцію", - зазначають в МЗС.

При цьому наводять докази про викрадення зерна з України на тимчасово окупованих Росією територіях, зокрема, як свідчення українських аграріїв, так і документальні докази, зокрема, розпорядження так званої "мерії Бердянську" № 10-п від 7 травня щодо вилучення пшениці та ячменю у приватної компанії. Також йдеться про прес-реліз законодавчих Зборів Красноярського краю РФ № 379 (13593) від 27 квітня 2022 щодо рішення комітету у справах села та агропромислової політики провести експропріацію врожаю у фермерів Херсонської області, тимчасово окупованої збройними силами РФ. У документі голова комітету Владислав Зирянов також озвучив наміри російської влади розширити таку політику і на інші регіони України.

"Злочинне вилучення, вивезення та користування українським зерном є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду. Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях. Вимагаємо від Росії припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден", - наголошують в МЗС.

Також закликають міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли про вивезення російськими окупантами зерна з області.