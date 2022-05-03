Йдеться про гарантування безпеки такого морського міжнародного коридору.

Україні потрібна допомога міжнародних організацій із створенням коридору для вивезення заблокованого в портах зерна.

Про це наголосили в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП).

Зазначається, що УСПП пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.

"Наразі в українських портах через російське вторгнення заблоковано 4,5 млн т зерна. Експорт вітчизняного АПК здійснюється виключно автотранспортом та залізницею в західному напрямі, проте пропускна здатність таких шляхів надто мала. За рік перевалка в українських портах складала 160 млн т, тоді як залізницею в нинішніх умовах 1 млн т в місяць або 12 млн тон в рік", - йдеться в повідомленні.

В УСПП наголосили, що в покращенні логістики українського продовольчого експорту зацікавлені у багатьох країнах - Близькому Сході, Північній Африці тощо. ООН закликає відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити світову продовольчу кризу.

"Маємо домовленості із Німеччиною та Литвою по створенню так званого "зернового мосту" на експорт із використанням європейських залізниць та мережі терміналів. Це дасть змогу в 5 разів збільшити пропускну здатність, але цифра в річному вимірі все одно складе 65-70 млн тонн або вдвічі менше експорту морськими шляхами. Причому ця робота тільки починається", - наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Зазначається, що йдеться про гарантування безпеки такого морського міжнародного коридору, адже порти України обстрілюються російськими військами, також РФ замінувала води поблизу.

"Зрозуміло, що це складне завдання, але принаймні потрібно починати консультації з ООН, іншими міжнародними та країнами-партнерами. Це зона спільного інтересу", - підкреслили в УСПП.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у порту Румунії завантажили для експорту перше судно з українською кукурудзою.

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