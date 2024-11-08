Виробники зрозуміли, що не зможуть реалізувати великі обсяги картоплі при збереженні високої ціни на цей продукт..

В Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Про це повідомляють аналітики спеціалізованого порталу EastFruit.

Наразі фермери готові відвантажувати овоч за ціною 18-28 грн/кг (0,43-0,68 долара за кг), залежно від обсягів і якості продукції. У середньому це на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Минулого тижня аналітики вже звернули увагу на поступове зниження торговельної активності.

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Уже тоді виробники зрозуміли, що за високої ціни на картоплю, яку можна було бачити впродовж останніх тижнів, реалізувати наявні обсяги не вдасться. Ця проблема особливо актуальна для партій, які не придатні до тривалого зберігання.

Ще одним фактором стало те, що більшість оптових компаній, які закупили великі обсяги дорогої картоплі на зовнішніх ринках, почали реалізовувати надлишкові партії собі у збиток.

При цьому деякі власники якісної картоплі не поспішають реалізовувати наявні обсяги своєї продукції, оскільки очікують поліпшення цінової ситуації на ринку.

Зазначимо, що навіть попри зниження ціни, вартість картоплі на українському ринку зараз у середньому в 2,3 раза вища, ніж на початку листопада 2023 року.

Ціни на картоплю - динаміка вартості

Нагадаємо, що в жовтні український ринок овочів "лихоманило" від стрибків вартості. Ціни на картоплю тоді побили рекорди десятиліття - у середньому вона коштувала приблизно в 3 рази вище, ніж наприкінці жовтня минулого року.

Аналітики заспокоювали покупців, зазначаючи, що ціни на картоплю не сягнуть позначки в 50 гривень за кілограм (як передбачали деякі експерти). При цьому різкого падіння цін на овоч також не прогнозувалося.

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