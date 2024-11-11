Зазначається, що деякі овочі вже не будуть дешевими.

Ціни на овочі та фрукти в Україні продовжують рости, але окремі позиції все ж трохи дешевшають. Морква має всі шанси стати найдорожчим овочем з борщового набору.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що морква дорожчає четвертий тиждень поспіль. Так, верхня цінова межа зросла з 23 до 25 гривень. При цьому дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася білокачанна капуста - нижня цінова межа підскочила з 20 до 22 гривень.

Водночас буряк подешевшав з 15-17 гривень за кілограм до 13-15. Більшість великих тепличних комбінатів України завершили сезон реалізації огірків, що призвело до зниження пропозиції та росту цін на овоч. Зараз його віддають по 100-125 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше оптові ціни перебували в межах 90-100.

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Також через зменшення пропозиції подорожчала пекінська капуста. Нижня цінова межа зросла з 25 до 30 гривень.

Крім цього, зросли ціни на всю зелень. Так, кріп та петрушку віддають по 120-170 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни перебували в діапазоні 80-150. Салат подорожчав з 40-80 до 50-110 гривень за кілограм.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті змінилися різноспрямовано. Яблуко подешевшало - верхня цінова межа впала з 35 до 30 гривень. Водночас груша подорожчала - нижня цінова межа підскочила з 25 до 55 гривень. Продовжують рости ціни на виноград - з 60-90 до 80-130 гривень за кілограм.

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися слива - 60-70 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни були на рівні 40-60, і апельсин - 75-80 грн/кг, а тижнем раніше 73-78.

Водночас ціни на банан знизилися. Нині його віддають по 48-60 грн/кг, а тижнем раніше по 52-62. Пропозиція граната та ківі зростає, і як наслідок, ціни почали знижуватися. Так, гранат подешевшав з 95-100 до 90-95 грн/кг, а ківі - 95-160 до 80-100 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин назвав один продукт, який подорожчає в Україні. За його словами, це курятина. Він вказав, що вартість комбікорму впливатиме і на вартість м'яса.

Крім того, експерт Світлана Черемісіна вважає, що ціни на хліб і хлібобулочні вироби продовжуватимуть зростати. За її словами, на початку осені сировинні складові хлібовиробництва продовжили дорожчати.

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