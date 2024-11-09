Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко підвищуватися вже п'ятий тиждень поспіль.

На сьогоднішній день оптові партії тепличних огірків в Україні надходять у продаж по 100-125 грн/кг ($2,42-3,02/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики відмічають, що ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко підвищуватися вже п'ятий тиждень поспіль. За словами операторів ринку, пропозиція імпортних овочів на даний момент також не може повністю покрити всі запити з боку покупців, що не сприяє стабілізації цінової ситуації в даному сегменті.

Зазначається, що зараз українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 72% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку впевнені, що зростання цін у даному сегменті може зберегтися і найближчим часом, оскільки зміну поточної ситуації можуть призвести тільки нові об'ємні поставки імпортних тепличних овочів на внутрішній ринок.

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Ціни на продукти в Україні

В Україні почали знижуватися ціни на картоплю. Фермери готові відвантажувати овоч за ціною 18-28 грн/кг, залежно від обсягів і якості продукції. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук повідомляв, що зростання цін на молочні продукти продовжиться й надалі. За його прогнозом, у разі стабільного постачання електроенергії взимку подорожчання може становити 15% до кінця року.

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