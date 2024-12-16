Тільки ціни на баклажан підскочили вдвічі.

Овочі в Україні продовжують дорожчати. Зокрема, відновилося зростання цін на картоплю.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, популярний овоч продають по 22-28 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч віддавали по 20-25. При цьому продовжилося зростання цін на білокачанну капусту і моркву. Капуста за тиждень підскочила з 24-27 до 25-30 гривень за кілограм, а ціновий діапазон розширився до 20-30 гривень, хоча тижнем раніше овоч продавали по 22-24.

Дорожче, ніж тижнем раніше продавалася ріпчаста цибуля - верхня цінова межа піднялася з 15 до 16 гривень. На тлі невисокого попиту і зростання імпорту знову почали знижуватися відпускні ціни на огірки - з 90-95 до 80-85 гривень за кілограм. Також подешевшав солодкий перець - нижня цінова межа опустилася зі 135 до 130 гривень, а діапазон цін на томат розширився з 90-125 до 85-130 грн/кг.

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На українському ринку залишився тільки імпортний баклажан, через що ціни зросли вдвічі - з 55-60 до 115-120 гривень за кілограм. Подорожчали броколі з 90-100 до 100-11 грн/кг і цвітна капуста - з 90-95 до 100-130 грн/кг. Водночас ціни на часник знизилися з 80-170 до 70-150 гривень за кілограм.

У сегменті зелені також значно зросли ціни. Так, кріп і петрушку продавали по 150-200 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни перебували в діапазоні 100-150 і 120-150 грн/кг відповідно.

Що стосується фруктів, то через активізацію попиту ціни переважно зростали за всіма позиціями. Виняток становили лише виноград, що подешевшав, - верхня цінова межа знизилася з 280 до 250 грн/кг, і лимон, який тепер віддають за максимальною ціною в 125 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше вона становила 130 гривень.

Ціни на овочі в Україні - прогноз експертів

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначив, що цього сезону в Україні істотно зросли ціни на овочі борщового набору. Зазначається, що капуста в Україні зараз коштує на 170% дорожче, ніж торік, морква - на 120%, картопля - на 80%, буряк - на 40%.

Зі свого боку аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що овочі та фрукти з відкритого ґрунту були зіпсовані під впливом посухи, оскільки далеко не всі агрокомпанії можуть використовувати меліоративні системи.

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