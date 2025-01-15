В Україні раптово почала дешевшати морква: скільки тепер коштує кілограм

Овоч в Україні продають у середньому в 2,2 раза дорожче, ніж у середині січня минулого року

В Україні почали знижуватися ціни на моркву. Виробники зазначили, що якість овочів залишає бажати кращого - відсоток відбраковування набагато вищий у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що тільки з початку поточного тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%. Фермери продають овоч по 23-30 грн/кг ($ 0,54-0,71/кг) залежно від якості та обсягу партії. Виробники змушені коригувати ціни навіть в умовах обмеженої пропозиції якісної моркви.

Зазначається, що тиск на ціни чинить вельми стриманий попит на овочі середньої та низької якості. Оптові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати овоч лише невеликими партіями через дуже низький попит.

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На якість моркви вплинули несприятливі погодні умови в період вегетації та збирання врожаю. Починаючи з липня 2024 року, в Україні встановилася посушлива спекотна погода, яка не давала нормально розвиватися рослинам. Восени минулого року, через опади під час збирання, фермери вимушено відправляли на зберігання вологу продукцію.

Незважаючи на зниження цін на моркву, на сьогоднішній день овоч в Україні продають у середньому в 2,2 раза дорожче, ніж у середині січня минулого року.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan овоч віддають по 32,90 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 34,60 грн/кг.

Водночас в АТБ морква коштує 31,49 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на більшість овочів в Україні знову пішли вгору. Так, почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки.

Попри те, що ціни на яблуко вже найвищі за останні вісім років, фрукт продовжує дорожчати.

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