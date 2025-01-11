Яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. Цього тижня в Україні активізувалося подорожчання якісних яблук. Причиною стало зростання попиту з боку покупців усіх категорій.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на сьогоднішній день якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг($0,59-0,76/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що також сприяє зростанню цін на ці фрукти. Багато садівників на даний момент пропонують до продажу в основному продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. У той же час якісне яблуко традиційно вирушає на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше за початок весни.

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Аналітики також відмітили, що на сьогоднішній день яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на продукти в Україні

На цьому тижні в Україні підвищилися ціни на огірки. Основною причиною подорожчання став високий попит на овоч.

Так, тепличні огірки надходили у продаж по 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На початку 2025 року в Україні знизилися закупівельні ціни на молоко-сировину. Також спостерігалося зниження цін на вершкове масло. Однією з причин стало традиційне скорочення попиту під час новорічних свят.

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