Морква в Україні дорожчає і не планує дешевшати: скільки вже коштує кілограм овоча

Ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року

В Україні вже не перший тиждень зростають ціни на моркву. Головною причиною подорожчання стало те, що у місцевих виробників закінчуються запаси якісних овочів.

Аналітики EastFruit зазначили, що наразі ціни на моркву вже перебувають у коридорі 25-32грн/кг ($0,59-0,76/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що пропозиція овочів поточного тижня помітно скоротилася. Деякі виробники вже завершили сезон реалізації запасів моркви. Фермери пропонують до продажу залишкові партії або взагалі відмовляються від продажів у надії, що ближче до весни ціни ще більше зростуть.

Відео дня

На сьогоднішній день ціна на моркву в Україні вже в середньому в 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року, що пояснюється скороченням врожаю через погодні аномалії влітку.

Ціни на моркву в супермаркетах України

Овоч в Auchan можна купити по 32,50 гривні за кілограм.

У Сільпо ж ціни стартують від 32,60 грн/кг.

А в АТБ моркву можна купити за 29,59 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що ціни на продукти в Україні 2025 року залежатимуть від низки факторів. За його словами, ціни на овочі можуть підскочити до 30-50%.

Водночас голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що ціни в Україні можуть підскочити на все на тлі збільшення тарифу на транспортування газу. У першому півріччі варто очікувати підвищення вартості до 20%.

Вас також можуть зацікавити новини: