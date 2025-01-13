На більшість фруктів також підвищуються ціни.

Ціни на багато овочів в Україні знову пішли вгору. Почалася чергова хвиля зростання цін на тепличні огірки.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, цей овоч підскочив до 110-170 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 80-85. При цьому дорожчає білокачанна капуста - нижня цінова межа піднялася з 25 до 33 грн/кг.

Ціни на моркву, що почали зростати ще до свят, знову збільшилися - з 20-30 грн/кг до 25-32. Дорожче, ніж наприкінці попереднього року, продавалася ріпчаста цибуля - нижня цінова межа піднялася з 13 до 15 гривень за кілограм.

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Знову подорожчав солодкий перець. Тепер його віддають по 140-150 грн/кг, хоча тижнем раніше - по 130-135. Водночас ціни на тепличний томат почали знижуватися - верхня цінова межа впала зі 130 до 90 грн/кг. Водночас різко зросла вартість цвітної капусти - зі 100-130 грн/кг до 145-150 і броколі - зі 100-110 грн/кг до 145-150.

Зазначається, що ціна на зелень не змінилася.

Щодо фруктів, то, за винятком мандарину та лимону, які подешевшали, ціни переважно зростали. Так, мандарин віддають по 75-95 грн/кг, хоча тижнем раніше його продавали по 65-135. Лимон же продається в межах 65-95 грн/кг, хоча тижнем раніше - 63-125.

Попри те, що ціни на яблуко вже найвищі за останні вісім років, фрукт продовжує дорожчати - нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 грн/кг. На 25-30% зросли ціни на гранат і ківі. Так, гранат подорожчав з 90-100 до 100-140 грн/кг, а ківі - з 55-105 до 100-120.

Дорожче, ніж до нового року продавалися банан - нижня цінова межа підскочила з 52 до 55 гривень за кілограм, і хурма - з 80-150 до 100-160.

Ціни на молоко в Україні - останні новини

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначив, що в Україні знизилися закупівельні ціни на молоко-сировину на початку 2025 року. Однією з причин, яка вплинула на ситуацію, стало традиційне скорочення попиту під час новорічних свят.

При цьому у 2024 році середня ціна в Україні становила 42,45 долара, що на 20% дорожче за 2023 рік.

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