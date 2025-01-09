В Україні нова хвиля зростання цін на огірки: скільки коштує кілограм популярного овоча

Тепличний огірок уже коштує в середньому на 20% дорожче, ніж роком раніше.

Цього тижня в Україні підвищилися ціни на огірки. Основною причиною подорожчання став високий попит на овоч.

Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що на сьогодні тепличні огірки надходять у продаж по 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому на ринок надходить переважно іноземна продукція, переважно з Туреччини. Продавці активно підвищували ціни через високий попит, хоча поставки залишаються стабільними.

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Наразі тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 20% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Перші партії огірків українські тепличні комбінати планують поставити на ринок не раніше середини лютого.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Сільпо ціни на овоч стартують від 129 гривень за кілограм.

При в АТБ огірки продають по 109,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні вже не перший тиждень зростають ціни на моркву. Головною причиною подорожчання стало те, що у місцевих виробників закінчуються запаси якісних овочів.

Варто зазначити, що відпускні ціни на картоплю перед Новим роком почали знижуватися. Фермери очікували, що овоч і далі дорожчатиме, але оптові покупці не бачать підстав для цього, бо знизився попит.

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