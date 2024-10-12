Ціни на помідори в Україні б'ють рекорди: скільки коштує кілограм

Зазначається, що ціни на томати вже найвищі за останні сім років.

Українські фермери підвищують ціни на помідори. Обсяг овочів на ринку знижується, хоча рівень попиту на них залишається досить-таки високим.

Аналітики проєкту EastFruit пишуть, що вибірки томатів скоротилися через прохолодну погоду, а середньодобова температура продовжує знижуватися, що призводить до додаткових витрат.

Тепличні томати надходять у продаж у діапазоні 55-65 грн/кг ($1,33-1,58/кг), залежно від якості та обсягу партії, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Зазначається, що наразі ціни вже найвищі, як мінімум за останні 7 років. Причиною такої ситуації стала обмежена пропозиція овоча. Більшість дрібних виробників майже завершили реалізацію і пропонують томати тільки дрібним гуртом, а їхня якість часто невисока. Водночас збори в стаціонарних теплицях також невеликі, тому комбінати відпускають продукцію також маленькими партіями.

Тепличні томати в Україні вже коштують у середньому на 22% дорожче, ніж торік. При цьому виробники мають намір ще більше підняти ціни на томати, бо попит залишається доволі високим попри подорожчання.

Ціни на томати в супермаркетах України

В Auchan помідори можна купити по 89,90 грн/кг.

В АТБ цей овоч обійдеться в 74,89 грн/кг.

У Сільпо помідори можна купити по 75 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на цибулю в Україні почали знижуватися. Попит на неї падає, хоча пропозиція збільшується. Таким чином, фермери пропонують до продажу цибулю по 8-14 грн/кг.

При цьому ціни на огірки продовжують зростати. Головною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції на ринку за високого рівня попиту. Українські тепличні комбінати вже пропонують огірки по 50-65 грн/кг.

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