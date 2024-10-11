Огірки в Україні знову дорожчають: скільки вже коштує кілограм

Оптові ціни на огірки зараз на рівні сезонів 2023 та 2022 років.

Ціни на огірки в Україні продовжують рости. Головною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції на ринку за високого рівня попиту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що українські тепличні комбінати пропонують огірки по 50-65 грн/кг ($1,21-1,58/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також ціни підтримує відсутність імпортної продукції. Крім того, вибірки в комбінатах знизилися після погіршення погоди.

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Варто зазначити, що виробники віддають тепличні огірки за цінами сезонів 2023 та 2022 років. При цьому оператори ринку попередили, що нове підвищення цін може призвести до різкого збільшення поставок імпортного огірка. Це створить проблему для українських виробників, яким буде складно конкурувати з імпортом, бо доводиться опалювати теплиці, що збільшує витрати.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan огірки можна купити по 69,80 грн/кг.

При цьому в АТБ улюблений салатний овоч українців коштує 74,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на огірки стартують від 75 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на цибулю в Україні почали знижуватися. Попит на неї падає, хоча пропозиція збільшується. Таким чином, фермери пропонують до продажу цибулю по 8-14 грн/кг.

Крім того, не вщухає ажіотаж навколо картоплі. Зростання цін провокує зниження врожаю та якості овоча через несприятливі погодні умови. Українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17-25 грн/кг.

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