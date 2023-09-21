Україна також погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ.

Словаччина погодилась скасувати заборону на українське зерно. Натомість Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини в СОТ.

Як пише Reuters, посилаючись на словацьке профільне міністерство, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських агротоварів до Словаччини.

"Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим міністерство Словаччини не повідомило подробиць того, як працюватиме система ліцензування.

Ембарго на українське зерно

Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів після скасування цього обмеження Єврокомісією.

Через це Україна подала позов проти цих країн до Світової організації торгівлі. У Міністерстві економіки наголосили, що Україні принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

Україна представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України у відповідь на продовження заборони ввезення української продукції до Польщі, Словаччини та Угорщини.

20 вересня стало відомо, що Словаччина підтримує український план дій щодо контролю за експортом, тому український та словацький міністри домовились якнайшвидше допрацювати цей план.

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