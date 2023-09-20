Український та словацький міністри домовились якнайшвидше допрацювати цей план.

Словаччина підтримує план дій щодо контролю за експортом, який надала Україна Єврокомісії.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, про це стало відомо в ході онлайн зустрічі українського міністра агрополітики Миколи Сольського з міністром сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозефом Бірешем.

Зазначається, що сторони обговорили, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій експорту української сільськогосподарської продукції.

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Як відзначив словацький міністр, важливе двостороннє порозуміння в питанні експорту сільськогосподарської продукції. За його словами, Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути прийнятим.

Міністри домовилися якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами.

Компромісний план щодо агроекспорту: деталі

Україна представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України у відповідь на продовження заборони ввезення української продукції до Польщі, Словаччини та Угорщини.

19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що передбачається, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки.

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