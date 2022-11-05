За його словами, у 2022 році реальні доходи українців скоротилися практично на чверть.

До кінця цього року українцям слід чекати на те, що продовольчий кошик подорожчає на 38-39%.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Еспресо" додав, що при цьому рівень інфляції становитиме 30%.

"Цього року чекаємо на 30% загальної інфляції. Продовольчий кошик до грудня, напевно, зросте щонайменше приблизно на 38-39%. Стартувати інфляція наступного року буде з високих цін цього року", - озвучив експерт свій прогноз.

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За його словами, у 2022 році реальні доходи українців скоротилися практично на чверть. Водночас номінальна зарплата впала на 12-15%. Пендзин додав, що у 2023 році мінімальну заробітну плату також не підніматимуть.

Ціни на продукти в Україні

Раніше повідомлялося, що кілька тижнів тому в Україні значно подорожчали яйця. На тлі такого зростання цін Антимонопольний комітет почав вивчення причин подорожчання.

Станом на кінець жовтня ціна на картоплю озвучувалась виробниками в межах 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж раніше.

На думку експерта, до кінця року в Україні, швидше за все, подорожчають крупи, хліб, молочна і м'ясна продукції, а також картопля та яйця.

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