Угорщина виступає з ініціативою відновлення мита та кількісних обмежень на імпорт українських зернових та олійних культур.

Угорщина заявила про посилення заходів з контролю імпорту зерна, що надходить з України, а також виступає з ініціативою відновлення мита та кількісних обмежень на імпорт українських зернових та олійних культур.

Як заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, даний крок необхідний для захисту інтересів європейських фермерів, які зазнають збитків в результаті поставок на місцеві ринки української сільгосппродукції за демпінговими цінами, повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства Угорщини.

"Українське сільське господарство, що має повний безмитний статус, почало експортувати великі обсяги птиці, яєць та меду на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з традиційних ринків та знижує ціни реалізації фермерів нижче рівня виробництва", – зазначив угорський міністр.

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Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем'єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії і президент Болгарії в спільному листі попросили президента Європейської комісії негайно вжити заходів для вирішення нестійкої ситуації, викликаної збільшенням імпорту зерна з України.

"Крім того країна продовжить посилювати контроль за імпортом, приділяючи особливу увагу транзитним партіям, щоб переконатися, що призначені для транзиту товари дійсно залишають країну", – зазначив міністр.

Проблеми з імпортом українського зерна

8 лютого 2023 року повідомлялося про те, що Угорщина вводить режим суворого контролю за якістю українського зерна, що надходить на внутрішній ринок країни. Українське зерно в Угорщині перевірятимуть, як вирощене в ЄС.

Фермери інших країн протестують проти ввезення українського зерна, так це позбавляє їх можливості релізувати власну подукцію.

5 квітня 2023 року стало відомо про те, що міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через кризу з українським зерном. Рішення про відставку було ухвалено на тлі масових протестів польських фермерів у зв'язку з поставками в країну зерна з України.

7 квітня 2023 року польська сторона ухвалила рішення про те, що українське зерно будуть везти через Польщу транзитом до третіх країн.

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