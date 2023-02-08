До українського зерна в Угорщині будуть застосовуватися ті ж вимоги до контролю якості, що і для зерна, вирощеного в Євросоюзі.

Угорщина вводить режим суворого контролю за якістю українського зерна, що надходить на внутрішній ринок країни.

Як заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, до українського зерна в Угорщині будуть застосовуватися ті самі вимоги до контролю якості, що і до зерна, вирощеного в Євросоюзі, повідомляє прес-служба міністерство.

За словами міністра, такий крок спрямований на допомогу угорським фермерам, які можуть постраждати від збільшення імпорту дешевшого українського зерна.

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"Імпортні культури, вирощені в набагато менш суворих умовах виробництва, знижують ціни, створюючи значні конкурентні переваги. Однак Брюссель не допомагає угорським фермерам і продовжує нічого не робити для усунення цієї конкурентної переваги", - зазначив міністр.

Надь також попередив угорський бізнес про відповідальність за використання українського зерна, яке не пройшло оцінку якості в Угорщині.

У Міністерстві уточнили, що Угорщина не буде застосовувати нові норми по відношенню до українського зерна, яке транзитом доставляється в країни Африки та Азії.

Експорт зерна під час війни:

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

Вступ України до ЄС:

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна має втілити.

13 січня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на вступ до ЄС раніше, ніж за два роки.

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