Поки що Київ не отримав відповідь на свою пропозицію.

Україна запропонувала Польщі консенсус щодо української агропродукції, який "фактично враховує усі побоювання польських фермерів". Але польский уряд поки що не дав своєї відповіді. Про це заявив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі програми "Свобода.Ранок".

"Ми запропонували консенсус для Польщі. І ми наполягаємо далі, що цього консенсусу треба дотримуватися і скористатися з цього консенсусу. Те, що запропонував український уряд, – це фактично врахування усіх без винятку побоювань польських фермерів. А те, що нас обурює, це те, що польський уряд думає, що є легші рішення, як, наприклад, заборона збіжжя. Лише в цьому є непорозуміння", – заявив він.

За словами чиновника, накладена польською владою заборона на імпорт української агропродукції є шкідливою для самої ж Польщі в першу чергу. Однак конкретної відповіді на запропонований Києвом компроміс Варшава поки не дала.

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"На сьогоднішній день, я так розумію, польський уряд думає, а поки що ми ведемо дискусію у такому лише публічному форматі, на жаль. Хоча в нас є робочі механізми дискусії з Європейською комісією, і, як засвідчує діалог з усіма іншими чотирма державами, в нас є конструктив. Навіть з тими державами, які ввели заборону", – зазначив Тарас Качка.

Між тим заступник міністра попередив, що Київ буде реагувати, якщо Варшава і надалі "буде наполягати на своєму праві, кожен раз як з рукава витягувати нові товари, які вона хоче заборонити".

"Я не хочу, але мушу діяти таким чином, щоб забороняти у відповідь польські продукти. Це буде найгірший сценарій, з усіх, які ми закладали. Тому що знову ж таки базовий сценарій полягає в тому, що ми запропонували дуже дієвий механізм, який враховує інтереси польських аграріїв. Ми не будемо говорити мовою ультиматумів. Ми не повторюємо дії наших партнерів", – каже Тарас Качка.

Польща виставила нові ультиматуми через зерно

Як писав УНІАН, вчора заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі. Це має стати відповіддю на польську заборону української агропродукції та сигналом, що варто відмовитися від заборон.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава розширить перелік заборонених до ввезення на польську територію українських продуктів, якщо Київ запровадить ембарго на певні польські товари.

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