Україна хоче переконати Польщу відмовитися від застосування національної заборони на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

Заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі.

Як пояснив чиновник в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, Україна після п'яти місяців перемовин втратила надію щодо врегулювання питань навколо української сільськогосподарської продукції. Саме тому 18 вересня український уряд подав позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Наразі український уряд не отримав відповіді Польщі.

"Головна причина для нас полягає у тому, аби довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. З самого початку ми не погоджувалися на заборону експорту. Для нас важливо рухатися в правильному напрямку, що означає ведення діалогу з Європейською комісією, як з інституцією, відповідальною за міжнародну торгівлю. У нас також є координаційна платформа. Польща залучена до цього процесу. Тому ми маємо виправдані очікування, що закінчення терміну дії заборони на експорт зерна, у тому числі заходів, запроваджених Україною, буде прийнято усіма країнами-членами. Таким чином, цей позов не спрямований проти Польщі. Йдеться про можливість застосування таких заходів", – сказав Качка.

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Він додав, що Україна вирішила обрати такий крок із запровадження ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука з Польщі, аби переконати Варшаву зробити крок назад і погодитися на розроблений у співпраці з Євросоюзом механізм ліцензування торгівлі зерном, за який відповідатиме Україна.

Качка наголосив, що зусилля Києва спрямовані не на погіршення відносин з Польщею, а на те, щоб розробити цивілізовані методи урегулювання диспутів.

Обмеження на ввезення українського зерна

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Разом з цим ЄК зазначила, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким проблемам на ринку в сусідніх державах-членах.

Водночас 15 вересня Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. В Україні у відповідь повідомили, що подадуть в суд на ці країни.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

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