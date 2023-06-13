В ООН переконані, що майже неминучі величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю.

Підрив окупантами Каховської ГЕС спричинить зростання цін на харчі та спровокує проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей, що матиме вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Таку заяву зробив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс, зазначивши, що завданий збиток цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, повідомляє Reuters.

"Вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, обов’язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, – це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку… Це очевидно: той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції", – сказав чиновник.

Підрив ГЕС та ситуація в агросекторі

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Аграрії заявили, що підрив ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. Після того як вода спаде, території будуть непридатні для ведення сільського господарства, оскільки системи зрошення більше немає.

7 червня 2023 року аграрії заявили про те, що про кавуни можна забути. Херсонські кавуни і помідори зникнуть на довгі роки. Урожай кавунів, який міг бути зібраний в цьому році, повністю знищений.

12 червня 2023 року у Мінагрополітики оцінили ймовірність критичного дефіциту продуктів.

Прямі та непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть перевищити $10 млрд.

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