Експерт попереджає, що коли вода осяде, будуть спостерігатися проблеми з поливом.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС більше постраждає окупований лівий берег Херсонської області, де розташоване основне виробництво аграрної продукції.

Про це в інтерв'ю NV заявив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко, зазначивши при цьому, йде підтоплення ферм з вирощування овочів, фруктових садів, ягідних полів, зернових та олійних культур.

"У нас немає статистики посіву на окупованих територіях. Однак у 2021 році, який був рекордним, Херсонська область зібрала трохи більше 4,5 млн т зернових та олійних культур. Зокрема трохи більше 2 млн т пшениці, 1 млн т ячменю, близько 0,5 млн т соняшнику і стільки ж кукурудзи", - зазначив експерт.

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"Коли вода осяде, будуть спостерігатися проблеми з поливом, адже рівень води значно впаде. Херсонська область - одна з тих, де добре розвинені іригаційні системи, тому аграрії, очевидно, будуть недоотримувати воду. Її буде недостатньо в Дніпрі, і це велика проблема", - вважає експерт.

Він також зазначив, що кавунів цього року скоріш за все не буде.

"Кавуни зазвичай вирощують на лівому березі Дніпра. Тому проблема з їх поставками буде. І навіть посилиться... будемо сподіватися, що хвиля зупиниться на Херсонській області і далі не піде. Тому, будемо сподіватися, підтоплення не вийде за межі області. Однак буде однозначно проблема для поливу полів і в сусідніх областях. Все залежатиме і від локалізації проблеми, від роботи ДСНС, служб, які рятуватимуть Херсонську область", - заявив Іващенко.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, почався неконтрольований спуск води.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що підрив Каховської ГЕС залишить велику кількість полів без зрошення. Лівий берег Херсонської області дуже сильно постраждає, оскільки ці території більше за інших залежали від води, яку давала ГЕС.

"Загалом понад 500 тисяч гектарів землі залишилися без зрошення. Повна відсутність зрошення призведе до того, що після деокупації ми зіткнемося з ситуацією, коли на цих територіях буде вже неможливо займатися сільським господарством", - зазначив експерт.

За словами експерта дуже сильно постраждають молочні товарні комплекси, оскільки вирощувати худобу без силосу, без кормів, які необхідно вирощувати на своїх полях неможливо.

Марчук також зазначив, що підрив ГЕС вдарить по вирощуванню овочів. "35% всього материкового забезпечення борщовим набором, тобто цибуля, капуста, морква, буряк, надходили з Херсонської та Запорізької областей. У Херсонській області до відновлення ГЕС ми нічого не зможемо виростити", - заявив експерт.

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