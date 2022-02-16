Станом на сьогодні ціна на пшеничний хліб зросла до 27,70 грн.

В Україні в середині лютого у порівнянні з січнем 2022 року середні ціни на хліб зросли більш ніж на 2 гривні.

Про це свідчать дані на порталі Міністерства фінансів.

Так, середня ціна хліба пшеничного (650 грам) у січні становила 25,20 грн, а станом на 15 лютого зросла до 27,70 грн.

Зазначимо, що на початку лютого пшеничний хліб подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни – 25,9 грн. Але ж роком раніше за цю ж позицію в супермаркетах в середньому потрібно було віддати 20,46 грн.

Також більш ніж на 2 гривні подорожчав 600-грамовий Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка. У січні 2022 року за буханець в середньому потрібно було віддати 23,40 грн, а в лютому ціна підскочила до 25,96 грн.

У квітні 2021 року за такий хліб українці платили в середньому 21 гривню.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні триває зростання цін на сало. З початку лютого 2022 року в Україні Ціна сала злетіла до позначки 165 грн/кг.

Ціни на хліб

30 грудня 2021 року Кабінет міністрів вніс Хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів, що мають суттєву соціальну значимість, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання. Також цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний і батон більше ніж 10%.

11 січня 2022 року українців попередили, що в січні ціни на хліб виростуть на 10%

11 січня 2022 року стало відомо про те, що в Україні введуть продуктові картки.

Моніторинг та держрегулювання цін

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.