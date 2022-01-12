Проводитимуть моніторинг 30 основних продовольчих та непродовольчих товарів.

Кабінет міністрів запровадив щоденний моніторинг для 30 продовольчих та непродовольчих товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було ухвалено під час сьогоднішнього засідання уряду.

Читайте такожУкраїнців попередили про подорожчання хлібаВ тексті розпорядження йдеться про те, що Державна служба статистики має щоденно проводити цей моніторинг та передавати отримані результати Міністерству економіки до 16:00 звітного дня.

Міністерство аграрної політики та продовольства разом з обласними та Київською міською державними адміністраціями мають щотижнево моніторити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, яка потрапила до затвердженого переліку.

Щоденний моніторинг цін запроваджено до ряду основних продовольчих товарів. Це:

овочі (цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля, капуста білокачанна);

м’ясо (курячі тушки, яловичина, свинина);

пшоно, крупа (вівсяна та гречана);

хліб житньо-пшеничний, батон, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, борошно пшеничне вищого сорту;

цукор кристалічний;

соняшникова олія;

курячі яйця (категорія С1);

молочні продукти - сметана (жирністю до 15% включно), вершкове масло (жирністю від 72 до 82,5% включно), пастеризоване молоко у плівці (жирністю до 2,6%).

Аналіз цін торкнеться палива (газ скраплений для автомобілів, дизельне пальне, етанол (розчин 96%), бензин марки А-95) та медикаментів (жарознижувальні препарати (вітчизняні та імпортні), антибіотики (вітчизняні та імпортні), одноразові медичні маски).

Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні у грудні 2021 року в річному вимірі - у порівнянні з груднем 2020 року - становила 10,0%, сповільнившись із 10,3% у листопаді. З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція становила 10%.

В кінці грудня Кабінет міністрів вніс хлібний батон та соняшникову олію до переліку товарів, продавці яких мають заздалегідь декларувати їх подорожчання.

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