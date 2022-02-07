Порівняно з попереднім місяцем хлібо-булочні продукти подорожчали.

У лютому в Україні зросли ціни на хліб. Пшеничний хліб у лютому подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни - 25,9 грн.

Про це повідомляє Мінфін.

Подорожчав за місяць також і нарізний хліб (0,6 кг). Зараз за нього в магазинах просять 25,5 гривні, у порівнянні з 23,4 гривні в січні.

Крім того, подорожчання торкнулося і житнього хліба. У січні в супермаркетах ціна хліба склала 30,6 грн. за 0,9 кг, а вже в лютому ціна зросла до 31,5 грн.

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Індекс споживчих цін на продукти даної категорії в лютому 2022 склав 103,39%. У порівнянні з попереднім місяцем хлібо-булочні продукти подорожчали-в середньому ціни на ці продукти збільшилися на 3,39%.

У січні 2022 даний індекс щодо попереднього місяця становив 98,51%.

Зазначимо, що причиною подорожчання хліба експерти називають "космічну" ціну на газ для підприємств.

Ціни на хліб:

30 грудня 2021 року Кабінет міністрів вніс Хлібний батон і соняшникову олію в перелік товарів, що мають суттєве соціальне значення, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання. Також цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний і батон більше 10%.

11 січня 2022 року українців попередили, що в січні ціни на хліб виростуть на 10%

11 січня 2022 року стало відомо про те, що в Україні введуть продуктові картки.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.