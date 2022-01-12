Уряд заборонив встановлювати торгову націнку на перелік харчових продуктів понад 10%.

Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на ряд продуктів через їх зростання.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду.

Цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торговельну націнку понад 10% на:

крупу гречану;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого ґатунку;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

олію соняшникову;

яйця курячі категорії С1;

птицю (тушку курячу);

масло вершкове з жирністю 72,5%.

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Ціни на продукти та "продуктові картки" - що відомо

Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - становила 10,0%, сповільнившись з 10,3% у листопаді. З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція склала 10%.

Наприкінці грудня Кабінет Міністрів вніс хлібний батон та соняшникову олію до переліку товарів, продавці яких повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.

На тлі постійного зростання цін на продукти в уряді заговорили про впровадження "продуктових карток". Вони передбачені для громадян з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, але і в електронному - в додатку "Дія". Ймовірно, ці картки будуть схожі на "Карту киянина" та картки "еПідтримка" (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.

Картки видаються для допомоги населенню, адже всі продукти стрімко дорожчають. Особливо швидко зростають ціни на яйця, свинину, соняшникову олію. Такі талони діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі".

Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні наразі налічується від 20% до 50% бідного населення.

12 грудня Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів. Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями мають щотижня моніторити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, яка потрапила до затвердженого переліку.

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