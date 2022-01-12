Кабмін вводить державне регулювання цін на деякі продукти / фото УНІАН, Сергій Чузавков

Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на ряд продуктів через їх зростання.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду.

Цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торговельну націнку понад 10% на:

  • крупу гречану;
  • цукор-пісок;
  • борошно пшеничне вищого ґатунку;
  • макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку);
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
  • олію соняшникову;
  • яйця курячі категорії С1;
  • птицю (тушку курячу);
  • масло вершкове з жирністю 72,5%.

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Ціни на продукти та "продуктові картки" - що відомо

Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - становила 10,0%, сповільнившись з 10,3% у листопаді. З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція склала 10%.

Наприкінці грудня Кабінет Міністрів вніс хлібний батон та соняшникову олію до переліку товарів, продавці яких повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.

На тлі постійного зростання цін на продукти в уряді заговорили про впровадження "продуктових карток". Вони передбачені для громадян з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, але і в електронному - в додатку "Дія". Ймовірно, ці картки будуть схожі на "Карту киянина" та картки "еПідтримка" (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.

Картки видаються для допомоги населенню, адже всі продукти стрімко дорожчають. Особливо швидко зростають ціни на яйця, свинину, соняшникову олію. Такі талони діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". 

Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні наразі налічується від 20% до 50% бідного населення.

12 грудня Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів. Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями мають щотижня моніторити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, яка потрапила до затвердженого переліку.

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