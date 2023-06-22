Експерти розповіли, з чим пов'язане таке подорожчання.

На сьогодні ціна на торішню картоплю в Україні варіюється в межах 9-12 грн/кг, що в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, настільки стрімке подорожчання в сегменті торішньої картоплі, пов’язане з фактичним завершенням сезону реалізації цієї продукції на українському ринку.

Також експерти нагадали, що практично впродовж усього сезону ціна на картоплю врожаю 2022 року утримувалася на доволі низькому рівні, і тільки наприкінці поточного сезону українські виробники змогли істотно підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Тож наразі торішня картопля в Україні вже надходить у продаж у середньому на 87% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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Разом з тим з початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на дану продукцію в Україні знову почала знижуватися.

За словами експертів, причин зниження цін на білокачанну капусту нового врожаю кілька. По-перше, після періоду дощів погода майже по всій території країни почала приходити до норми, на тлі чого збільшилися обсяги цієї продукції на ринку. По-друге, підвищена вологість і рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала тріскатися.

У підсумку сьогодні більшість українських виробників пропонують до продажу капусту врожаю 2023 року по 25-35 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Разом з тим білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, місцеві фермери не виключають, що знижувальний ціновий тренд переважатиме на ринку і далі.

Ціни на продукти в Україні: останні новини

В Україні вже почали продавати вишню, одна ціни на неї в середньому на 70% дорожче, ніж на початку сезону 2022 року.

Також експерти прогнозують, що цього року українці купуватимуть кавуни дорожче, ніж минулого. Тоді у Києві їх можна були купити за ціною від 60 гривень за кілограм.

Водночас у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" зазначили, що у травні було зафіксовано рекордне у цому році зниження цін на яйця.

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