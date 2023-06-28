Врожай абрикоса в Україні цього року буде найнижчим за останні 5 років, а щодо смородини очікується збільшення врожайності.

Наразі українські садівники пропонують до продажу абрикоси невеликими партіями по 50-60 грн/кг, що в середньому на 33% дешевше, ніж на перші партії цих кісточкових роком раніше.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, врожай абрикоса в Україні поточного року буде найнижчим за останні 5 років.

Багато садівників повідомляють про втрату врожаю в цьому сегменті від 50% до 80%. Однак поки що на цінах це ніяк не позначилося, виробники кажуть, що попит на їхню продукцію доволі низький.

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Водночас, як йдеться в повідомленні, оптові компанії та роздрібні мережі сьогодні працюють здебільшого з імпортною продукцією, яка зараз пропонується на внутрішньому ринку у великій кількості.

Зазначається, що місцеві абрикоси пропонуються в дуже маленькому обсязі, плоди, як правило, невеликого калібру і часто пошкоджені різними захворюваннями, що помітно скорочує термін їх реалізації. Тому багато роздрібних мереж цього сезону взагалі не розглядають українських фермерів як постачальників цих кісточкових, акцент робитиметься тільки на імпортну продукцію.

Ціни на смородину в Україні

Разом з тим на поточному тижні в Україні розпочався сезон продажів червоної та чорної смородини. Ціна на перші партії смородини сьогодні в середньому на 23% нижча, ніж на початок сезону реалізації цих ягід торік, зазначають у EastFruit.

За підрахунками аналітиків, наразі українські садівники готові відвантажувати як червону, так і чорну смородину по 50-70 грн/кг.

Гравці ринку вважають, що середня ціна на смородину в поточному році може бути нижчою, ніж у минулому сезоні, що пов’язано зі збільшенням врожайності цієї культури через початок плодоношення нових насаджень.

За словами самих садівників, нижчий рівень цін на перші партії червоної та чорної смородини в поточному сезоні пояснюється високою пропозицією сезонних фруктів і ягід на українському ринку, а також досить стриманим попитом у цьому сегменті.

Ціни на продукти в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на початку минулого тижня на українському ринку розпочався масовий продаж вишні. Українські виробники відвантажували її по 50-70 грн/кг. Це в середньому на 70% дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

Також відомо, що ціна на картоплю в Україні на сьогодні варіюється в межах 9-12 грн/кг. Це в середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Разом з тим з початком масового збирання середніх сортів капусти в українських господарствах ціна на дану продукцію в Україні знову почала знижуватися.

Окрім цього, станом на середину червня українські тепличні комбінати відвантажували огірок по 25-45 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж тижнем раніше. Причиною такого різкого обвалу цін є істотне збільшення пропозиції цієї продукції з літніх теплиць південних регіонів країни.

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