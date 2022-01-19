Дану пропозицію надав міністр агрополітики Роман Лещенко.

Кабінет міністрів відклав питання включення пшеничного хліба до переліку товарів, які мають соціальну значущість, та щодо яких встановлюється гранична торговельна націнка у 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, дану пропозицію подав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, уряд її підтримав.

"Прошу на тиждень відкласти це питання до розгляду", - сказав міністр агрополітики.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, метою проекту є запровадження тимчасового регулювання цін на хліб пшеничний та надання можливості його виробникам закуповувати газ на пільгових умовах.

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Кабмін наприкінці 2021 року заборонив встановлювати торгову націнку понад 10% на хліб житньо-пшеничний і батон.

12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі та на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Торгову націнку понад 10% заборонили встановлювати на крупу гречану, цукор-пісок, Борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), олію соняшникову, яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі) та масло вершкове з жирністю 72,5%.

Гранична націнка діятиме до кінця карантинних обмежень.

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