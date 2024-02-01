Вартість картоплі наразі складає 18-23 грн/кг, що в чотири рази вище, ніж торік.

Вартість картоплі продовжить зростати протягом весни, оскільки імпортована продукція, яка надходитиме на ринок, не буде мати низької ціни.

Як повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, наразі ціни на картоплю досягли вражаючої позначки в 18-23 гривні за кілограм, що в чотири рази перевищує цінові показники минулого року.

Вона пояснює, що причини стрибка цін повʼязані з: складнощами із вирощуванням картоплі через непередбачувані погодні умови, які спонукали фермерів переглянути свої аграрні пріоритети на користь інших овочів; зменшенням врожаю в Європі; якістю продукції, що не відповідає вимогам тривалого зберігання.

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"Обставини свідчать про складну динаміку на ринку картоплі в Україні, де цінова волатильність обумовлена як внутрішніми виробничими викликами, так і зовнішніми торговельними факторами", – підкреслила Попович.

Поточні ціни на овочі в Україні

За минулий тиждень в Україні подорожчали на 20% томати, які завезені із Туреччини.

Натомість станом на 26 січня основні продажі тепличного огірка здійснювались по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Також подешевшав буряк, він надходить у продаж по 10-14 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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