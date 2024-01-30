Навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

В Україні наразі столові буряки надходять у продаж по 10-14 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, при цьому навіть у міру зниження ціни активність покупців залишається досить низькою.

"Приводом для розчарування фермерів є той факт, що на тлі впевненого підвищення попиту на ці коренеплоди протягом останніх кількох тижнів останнім часом відпускні ціни в даному сегменті не просто перестали зростати, а почали стрімко знижуватися. Якщо ще до середини січня буряки в українських господарствах дорожчали, то вже до кінця поточного місяця українські фермери змушені знижувати ціни під впливом вкрай низького попиту", – йдеться в повідомленні.

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Але водночас, за словами аналітиків, наразі цей овоч коштує все ж таки в середньому на 70% дорожче, ніж наприкінці січня 2023 року.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

В січні в Україні зросли ціни на ряд овочів. Так, в середині січня за тиждень ціни на буряки зросли в середньому на третину. Вони на 74% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Наразі, якщо порівнювати з минулим роком, то картопля на внутрішньому ринку вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче. Більшість великих гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у цьому сегменті.

Водночас за минулий тиждень в Україні подорожчали на 20% томати, які завезені із Туреччини.

Натомість станом на 26 січня основні продажі тепличного огірка здійснювались по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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