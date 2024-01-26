Основною причиною подорожчання тепличного томату став стабільно високий попит в умовах обмеженої пропозиції.

На українському ринку завезені з Туреччини томати надходять у продаж по 75-95 грн/кг (1,99-2,52 дол./кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомляють аналітики платформи EastFruit, основною причиною подорожчання тепличного томату став стабільно високий попит в умовах обмеженої пропозиції, оскільки поставки цієї продукції з Туреччини були нестабільними й в менших обсягах.

Водночас, за словами експертів, томати з місцевих комбінатів у продаж практично не надходили, зважаючи на сезонний фактор.

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"Якщо порівнювати ситуацію на внутрішньому ринку України з іншими країнами регіону моніторингу проєкту, то тільки в Польщі тепличні помідори на сьогодні реалізують за вищими цінами – в середньому по $2,6/кг", – додали фахівці.

Також вони зазначають, що наразі імпортні помідори в Україні вже коштують у середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці січня 2023 року.

Вартість овочів в Україні

Станом на вівторок, 16 січня 2024 року, ціни на буряки на ринку України з кінця попереднього тижня зросли в середньому на третину. Вони на 74% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

В четвер, 18 січня, відпускні ціни на капусту вже піднялися до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), що на 30% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Станом на 24 січня картопля надходила у продаж по 18-25 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля на внутрішньому ринку вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче. Більшість великих гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у цьому сегменті.

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