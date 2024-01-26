Зниження цін на огірки зумовлене одразу кількома факторами.

Станом на 26 січня основні продажі тепличного огірка здійснюються по 70-100 грн/кг ($1,85-2,65/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Як йдеться на аналітичній платформі EastFruit, зниження цін на огірки зумовлене одразу кількома факторами.

"Насамперед, понижувальний ціновий тренд провокують досить низькі темпи збуту цієї продукції. При цьому якість турецького огірка, який на сьогоднішній день складає основну пропозицію на українському ринку, помітно погіршилася, що вкрай негативно позначається на цінах у даному сегменті", – зауважили аналітики.

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Тож, за їхніми словами, продавці переглядали відпускні ціни на тепличний огірок у бік зниження, щоб активізувати темпи збуту і не допустити накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.

Однак, зазначають експерти, незважаючи на суттєве здешевлення, на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому оператори ринку зазначають, що пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже малооб'ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Тому вони не відкидають, що вже наступного тижня ситуація в сегменті тепличного огірка може змінитися.

Подорожчання овочів на українському ринку

В січні в Україні зросли ціни на ряд овочів. Так, минулого тижня ціни на буряки з кінця попереднього тижня зросли в середньому на третину. Вони на 74% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Також на майже третину за тиждень зросли ціни на капусту. До того ж вона була у середньому на 22% дорожче, ніж за аналогічний минулорічний період.

Наразі, якщо порівнювати з минулим роком, то картопля на внутрішньому ринку вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче. Більшість великих гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у цьому сегменті.

Водночас за поточний тиждень в Україні подорожчали на 20% томати, які завезені із Туреччини.

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