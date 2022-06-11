У Мінагро наголосили, що наразі в Україні через російську окупацію є дефіцит овочів і фруктів.

Через російську окупацію частини півдня України, виникла важка ситуація з черешнею та кавунами.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону зауважив, що на сьогодні українцям доступна черешня з інших регіонів, зокрема, Одещини та Закарпаття.

За його словами наразі в Україні через російську окупацію є дефіцит мелітопольської черешні, але в інших регіонах – ситуація нормальна. Заморозків в Україні цього року не було, тому черешня уже активно з'являється на місцевих ринках.

Крім того, за словами Висоцького, основні регіони вирощування баштанних культур (гарбуз, кавун, диня, кабачок та інші) – Херсонська та Запорізька область.

"Є, звісно, баштанні культури на Одещині. Але там менші обсяги. Тому для того, щоб мати доступну кількість баштанних культур, насамперед сподіваємося на успіх ЗСУ та деокупацію відповідних областей", – зазначив Висоцький.

Як раніше повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України відкрито займаються грабунком, вивозячи овочі, зерно і метал. Не стала винятком і Мелітопольська черешня, яку окупанти відбирають у фермерів. При цьому він вказав, що російські військові в одному з сіл заявили, що готові викупити всю черешню по 10 гривень і не більше.

Через окупацію Росією "черешневої столиці України" утворився дефіцит, який до Києва намагаються покрити внаслідок транспортування ягоди з Буковини, Закарпаття, Вінницької та Одеської областей. На гуртовому ринку столиці можна придбати ягоди за різними цінами. Маленькі та кислі черешні коштують від 35 до 60 гривень за кілограм. А ось велика і солодка ягода набагато дорожче. За таку черешню доведеться заплатити від 135 до 200 гривень за кілограм.

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