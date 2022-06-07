Аби покрити дефіцит черешні, ягоди імпортують.

Через повномасштабну війну, яку 24 лютого розв'язала Росія, українці залишилися без черешні з Мелітополя. Місто тимчасово знаходиться під окупацією, тому врожай з черешневої столиці краде країна-агресор.

Чим замінили мелітопольську черешню на ринках столиці, дізналися в ефірі "Сніданку з 1+1".

Аби покрити дефіцит черешні, ягоду імпортують. Українці звикли до великої та соковитої ягоди з Мелітополя, проте нині доводиться купувати інші плоди.

На ринки Києва черешню везуть з Буковини, Закарпаття, Вінницької та Одеської областей. На гуртовому ринку столиці можна придбати ягоди за різними цінами. Маленькі та кислі черешні коштують від 35 до 60 гривень за кілограм. А ось велика та солодка ягода набагато дорожче. За таку черешню доведеться заплатити від 135 до 200 гривень за кілограм.

"Основний регіон, який поставляє на ринок преміальну черешню, - це Мелітополь. Наразі доступ до нього закритий і тому цей сегмент заміщується імпортною черешнею - це Туреччина, Італія і навіть Іспанія. Це дорога черешня, яка коштує понад 200 грн за кг", - говорить заступник директора одного зі столичних ринків В'ячеслав Забєлін.

Ціни на черешню виросли. Якщо порівнювати з минулим роком, ягоди стали коштувати приблизно на 40% більше. Черешня дорожчає не тільки через те, що Україна залишилася без врожаю з Мелітополя. Через РФ та війну, яку та розв'язала, здорожчало паливо. Тому фермери були вимушені піднімати ціни на черешню, адже нині їм доводиться витрачати на транспортування врожаю значно більше грошей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти хочуть платити фермерам за мелітопольську черешню справжні копійки.

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