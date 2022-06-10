Окупанти готуються вкрасти і новий урожай.

Російські окупанти потягами вивозять зерно із Запорізької області до Криму.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На сьогодні із зерном відбуваються кричущі факти крадіжки, які почалися понад місяць тому, коли з наших елеваторів і токів вони почали його забирати. Але масштаби крадіжок спочатку були зовсім іншими, приблизно 20-30 машин на день вивозили у бік Криму. А сьогодні ми говоримо про інші цифри – вони почали вивозити його потягами. Вони готуються так само вкрасти і новий урожай. Наше завдання – фіксувати все, що відбувається", – сказав Федоров.

Як відомо, на інформацією українських чиновників, станом на 7 червня Росія вкрала близько 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

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