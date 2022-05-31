Іван Федоров зазначив, що фермери вклали в урожай сили та гроші, а тепер можуть залишитися ні з чим.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України відкрито займаються грабунком, вивозячи овочі, зерно та метал. Не стала винятком і Мелітопольська черешня, яку окупанти відбирають у фермерів.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Мелітопольська черешня вже встигла. Починається перша реалізація, але до реалізації за кілька днів рашисти зібрали всіх фермерів, які її вирощують у великих обсягах і запропонували їм співпрацю: вони забирають всю черешню під реалізацію, а коли реалізують - передадуть якісь кошти", - розповів Мелітопольський міський голова.

При цьому він вказав, що фермери почали збирати ягоду, але вони можуть залишитися без будь-якого заробітку.

Як раніше повідомляв УНІАН, за повідомленнями міжнародних ЗМІ, 11 травня російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії. Раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від покупки награбованого відмовилися Єгипет і Ліван.

23 травня президент Володимир Зеленський закликав світ боротися проти продажу Росією зерна, яке її військові вкрали під час війни в Україні.

За даними Мінагрополітики, росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України вже близько півмільйона тонн зерна.

Крім того, росіяни крадуть не тільки зерно, пральні машини та сковорідки. Нині рашисти вивозять ще й металопродукцію з Маріуполя.

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