Також російські загарбники майже повністю вкрали у фермерів зі сховищ та елеваторів все зерно.

Окупанти хочуть платити копійки за те, щоб українські фермери зняли ягоди з дерева.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, сьогодні відбувається сезон польових робіт та сезон зі збору черешні. Але вчора в одному з сіл Мелітопольського району була проведена нарада російськими військовими в якій вони сказали, що готові скупати всю нашу черешню по десять гривень і не більше.

"Вони пограбували вже фермерів тим, що вивозили зерно з їх сховищ, з елеваторів. Цей пограбунок вони майже закінчили, тому що вже все вкрали. Що стосується безпосередньо ягід, через те, що велика кількість вирощується безпосередньо малими фермерами, то їм складно їх пограбувати всіх, тому що це безліч дворів і їх треба ще якось знімати з дерева. Тому вони копійки готові платити за те, що знімуть з дерева", - сказав Федоров.

Крім того, Федоров додав, що окупанти вже вкрали Державне підприємство Мелітопольсько Дослідного господарства, яке було одним з основних підприємств по вирощуванню фруктів на території Мелітопольського району та особливо черешні.

"Там вони вже поставили свого керівника, який представник спецслужб і вже викрали в цілому все наше державне господарство", - сказав Федоров.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти ніби повторюють сценарій Голодомору. Рашисти змушують фермерів продавати за безцінь зерно, а якщо ті не погоджуються, їм погрожують, що заберуть усе просто так.

Вас також можуть зацікавити новини: