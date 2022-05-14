Складна ситуація з експортом українського зерна вдарить навіть по країнах з розвиненою економікою.

Проблеми з експортом зерна з України призведуть до голоду і зростання інфляції в деяких країнах світу.

Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"Якщо не розблокувати експорт з України, дійсно, ситуація буде критичною. У нас родючі ґрунти та гарне транспортне плече до Африки та Азії. Таким чином, ми забезпечували ті країни, які не можуть собі дозволити вкрай дороге зерно", - зазначив Горбачов.

Він також підкреслив, що складна ситуація з експортом українського зерна вдарить навіть по країнах з розвиненою економікою.

"Закупівлі будуть скорочуватися. І це загрожує голодом в країнах з низько розвиненою економікою. А в країнах з розвиненою економікою це спровокує істотні інфляційні процеси", - заявив Горбачов.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

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