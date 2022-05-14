Проблеми з експортом зерна з України призведуть до голоду і зростання інфляції в деяких країнах світу.
Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
"Якщо не розблокувати експорт з України, дійсно, ситуація буде критичною. У нас родючі ґрунти та гарне транспортне плече до Африки та Азії. Таким чином, ми забезпечували ті країни, які не можуть собі дозволити вкрай дороге зерно", - зазначив Горбачов.
Він також підкреслив, що складна ситуація з експортом українського зерна вдарить навіть по країнах з розвиненою економікою.
"Закупівлі будуть скорочуватися. І це загрожує голодом в країнах з низько розвиненою економікою. А в країнах з розвиненою економікою це спровокує істотні інфляційні процеси", - заявив Горбачов.
Війна в Україні та загроза голоду:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.
- На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.
- Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.
- Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.
- 8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.
- 12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.
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