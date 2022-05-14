До 24 лютого Україна йшла на рекорд за показниками експорту зернових.

Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту зернових ушестеро.

Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"Сумарно на експорт минулого року ми відправили трохи понад 50 млн т зернових. Найбільше — в Китай — близько 12 млн т. Як правило, 30% всієї продукції поставляємо в країни ЄС, 30% — в Північну Африку і ще 30% — в Азію. Минулого року в Азію Україна експортувала 40% зернових через зростання попиту з боку Китаю. У цю країну ми продаємо кукурудзу і ячмінь", - зазначив Горбачов.

За словами Горбачова, до 24 лютого, коли сталося повномасштабне військове вторгнення Росії, Україна йшла на рекорд за показниками експорту зернових.

"До 24 лютого ми йшли з рекордними показниками, відправивши на експорт 43 млн тонн. Наші очікування щодо експорту були на рівні 70 млн т в цьому маркетинговому році, тобто, з червня минулого року до 1 липня цього року. На жаль, війна внесла корективи. Через порти Чорного моря ми могли експортувати близько 6 млн т на місяць. А зараз через залізничні переходи та по Дунаю наш експорт лише трохи перевищує 1 млн т.тобто, він знизився в шість разів", - заявив Горбачов.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

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