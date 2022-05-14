Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту зернових ушестеро.
Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
"Сумарно на експорт минулого року ми відправили трохи понад 50 млн т зернових. Найбільше — в Китай — близько 12 млн т. Як правило, 30% всієї продукції поставляємо в країни ЄС, 30% — в Північну Африку і ще 30% — в Азію. Минулого року в Азію Україна експортувала 40% зернових через зростання попиту з боку Китаю. У цю країну ми продаємо кукурудзу і ячмінь", - зазначив Горбачов.
За словами Горбачова, до 24 лютого, коли сталося повномасштабне військове вторгнення Росії, Україна йшла на рекорд за показниками експорту зернових.
"До 24 лютого ми йшли з рекордними показниками, відправивши на експорт 43 млн тонн. Наші очікування щодо експорту були на рівні 70 млн т в цьому маркетинговому році, тобто, з червня минулого року до 1 липня цього року. На жаль, війна внесла корективи. Через порти Чорного моря ми могли експортувати близько 6 млн т на місяць. А зараз через залізничні переходи та по Дунаю наш експорт лише трохи перевищує 1 млн т.тобто, він знизився в шість разів", - заявив Горбачов.
Війна в Україні та загроза голоду:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.
- На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.
- Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.
- Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.
- 8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.
- 12 травня 2022 року в МЗС попередили країни-споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.
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