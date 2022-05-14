Через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.
Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.
"За останні два місяці - на 30-40%, залежно від виду зерна. Я думаю, зростання продовжиться", - зазначив Горбачов.
За його словами, найбільше зростає в ціні пшениця і кукурудза.
"Це традиційні експортні продукти, які надходили з України. Кукурудза використовується для виробництва комбікормів, і зростання цін на неї призводить до подорожчання м'яса. А з пшениці печуть хліб. Можна очікувати істотного підвищення цін на хліб і на всі продукти харчування тваринного походження. Україна - це ще найбільший у світі експортер соняшникової олії. Зараз у нас зупинилася більшість екстракційних заводів, тому що практично 98% олії йшло через порти. Йде істотне зростання цін на олію в тому числі", - заявив Горбачов.
Експерт також зазначив, що на міжнародному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит соняшникової олії.
"Розуміючи яку загрозу несе дефіцит продовольства на глобальному ринку, а також важливість експорту зерна для економіки України, наші міжнародні партнери намагаються нам допомогти. ЄС розробляє свій план з підтримки експорту українського зерна, який покликаний ліквідувати бюрократичні та технічні проблеми, що виникають на кордоні з країнами ЄС при експорті зерна з України. Також Канада і США заявили, що працюють над тим, щоб повернути українське зерно на світовий ринок", - заявив Горбачов.
Війна в Україні та загроза голоду:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.
- На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.
- Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.
- Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.
- 8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.
- 12 травня 2022 року в МЗС попередили країни - споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.
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