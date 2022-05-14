Найбільше зростають в ціні пшениця та кукурудза.

Через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.

Про це в інтерв'ю НВ заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"За останні два місяці - на 30-40%, залежно від виду зерна. Я думаю, зростання продовжиться", - зазначив Горбачов.

За його словами, найбільше зростає в ціні пшениця і кукурудза.

"Це традиційні експортні продукти, які надходили з України. Кукурудза використовується для виробництва комбікормів, і зростання цін на неї призводить до подорожчання м'яса. А з пшениці печуть хліб. Можна очікувати істотного підвищення цін на хліб і на всі продукти харчування тваринного походження. Україна - це ще найбільший у світі експортер соняшникової олії. Зараз у нас зупинилася більшість екстракційних заводів, тому що практично 98% олії йшло через порти. Йде істотне зростання цін на олію в тому числі", - заявив Горбачов.

Експерт також зазначив, що на міжнародному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит соняшникової олії.

"Розуміючи яку загрозу несе дефіцит продовольства на глобальному ринку, а також важливість експорту зерна для економіки України, наші міжнародні партнери намагаються нам допомогти. ЄС розробляє свій план з підтримки експорту українського зерна, який покликаний ліквідувати бюрократичні та технічні проблеми, що виникають на кордоні з країнами ЄС при експорті зерна з України. Також Канада і США заявили, що працюють над тим, щоб повернути українське зерно на світовий ринок", - заявив Горбачов.

Війна в Україні та загроза голоду:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що через війну в Україні світу може загрожувати продовольча криза.

На початку квітня Продовольча і сільськогосподарська організація ООН підрахувала, що світові ціни на їжу оновили історичний максимум. Таку динаміку пов'язали з потрясіннями на ринках через війну в Україні.

Ціни на продовольство у світі в березні зросли на 33,6% в річному вираженні.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

8 травня міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявив про те, що світу може загрожувати найсильніший голод з часів Другої світової.

12 травня 2022 року в МЗС попередили країни - споживачі, що Росія торгує вкраденим зерном з України.

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